"Миллион FPV и 80-100 тыс. боеприпасов 155 мм в месяц": Украина создает самодостаточную базу, — ISW

По словам аналитиков, Испания начала передачу Киеву 10 отремонтированных танков Leopard, 20 июля они прибудут в Польшу, а затем — в Украину. Литва анонсировала поставки оборудования для РЭБ и стрелковые патроны натовского образца.

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Западные партнеры продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине. Правительство Германии 8 июля объявило, что передаст боеприпасы для танков Leopard, а также ракеты и сами системы ПВО Patriot. Сообщалось и о дополнительных артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 15 июля.

В Министерстве экономики Украины 9 июля заявили, что Украина и ЕС подписали соглашение на 5,27 млрд евро для поддержки экономики Украины в следующие четыре года в рамках программы ЕС Ukraine Facility.

Португалия 10 июля анонсировала сотрудничество на 220 млн евро на 2024 год, ту же сумму Лиссабон планирует выделить и в следующем году.

Новая Зеландия 10 июля анонсировала пакет военной помощи на 6 млн новозеландских долларов (около 3,6 млн) военной помощи, в т.ч. 1,2 млн — на поддержку системы здравоохранения для украинских военных. Веллингтон также объявил, что в будущем передаст пакет помощи на 10 млн (6 млн американских долларов) гуманитарной помощи.

Канада 11 июля объявила о пакете военной помощи на 365 американских долларов.

Норвегии 11 июля сообщила о поставках для украинской ПВО на 92 млн долларов.

Литва 11 июля анонсировала поставки оборудования для РЭБ и стрелковые патроны натовского образца калибра 5.56x45 мм.

15 июля Испания сообщила, что начала передачу Киеву 10 отремонтированных танков Leopard, 20 июля они прибудут в Польшу, а затем уже — в Украину.

Боеприпасы в рамках чешской инициативы начнут поставлять в июле этого года. Местное издание Ceske Noviny 3 июля сообщило, что, по словам президент страны Петра Павла, в июле-августе Украина должна получить 50 тысяч боеприпасов, а начиная с сентября — от 80 до 100 тысяч в месяц до конца текущего года.

Дроновая инициатива

Западные партнеры также поддерживают возглавляемую Британией и Латвией инициативу по части дронов. 11 июля к ней присоединилась Швеция. Участники проекта — Нидерланды, Британия, Латвия, Новая Зеландия и Швеция — 10 июля подписали меморандум, в котором содержится план действий и закупок миллиона FPV-дронов. Нидерланды 10 июля сообщили, что выделят 20 млн евро на дроны, а Новая Зеландия — около 2,4 млн американских долларов.

F-16

Страны-партнеры также поддерживают передачу истребителей F-16. Норвегия 10 июля заявила, что поставит Украине шесть истребителей, но сроки не называются. Нидерланды выделят 300 млн евро на закупку ракет для F-16. Канада 11 июля заявила, что выделила 284 млн американских долларов на подготовку пилотов.

САУ "Богдана"

Датский премьер-министр 10 июля сообщил, что страна оплатила производство САУ "Богдана" в Украине, ожидается, что в ближайшие месяцы украинские военные на передовой получат эту технику.

"Укроборонпром" 11 июля подписал соглашение с американской Northrop Grumman, предусматривающее создание производственной линии для артиллерийских боеприпасов среднего калибра натовского образца.

Напомним, что 11 июля Италия сообщила, что выделит Украине новый пакет военной помощи с основным акцентом на ПВО.

Также сообщалось, что 11 июля в Пентагоне заявили, что американская военная помощь изменила положение на фронте в Украине.