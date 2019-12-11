Эрдоган восхитился Трампом и Путиным

2019-12-11 10:20:02

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Третьим действующим лидером, которому симпатизирует Эрдоган, стал шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед студентами в Анкаре, заявил, что восхищается лидером США Дональдом Трампом и России  – Владимиром Путиным.  Об этом передает Радио Свобода.

 К тому же, Эрдоган отметил, что в Европе не хватает вдохновенного лидера, а есть "серьезный кризис руководства и вакуум лидерства".

"Нравится вам или нет, мистер Трамп  – важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи четко и открыто",  – сказал Эрдоган и добавил, что отвечает Трампу взаимностью.

Путина Эрдоган  охарактеризовал, как лидера, который ничего не скрывает и откровенен в отношении Турции.

Третьим действующим лидером, которому симпатизирует Эрдоган, стал шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Его президент Турции назвал "молодым и активным" лидером, который поддерживает бедные страны.

Среди вдохновенных личностей прошлого Эрдоган назвал пророка Магомета и основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Отметил он и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, а также экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Как ранее сообщал Фокус:

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