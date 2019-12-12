Журнал Forbes назвал самую влиятельную женщину года

Ангела Меркель возглавляет рейтинг девятый год подряд

По версии журнала Forbes канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список 100 самых влиятельных женщин планеты текущего года. Об этом говорится в Instagram журнала.

Кстати, Меркель возглавляет рейтинг девятый год подряд.

Второе место в рейтинге заняла экс-глава МВФ Кристин Лагард. Тройку лидеров замыкает спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая стала главным вдохновителем процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

В первую сотню также вошли британская королева Елизавета II (40 место), а также дочь президента США Дональда Трампа – Иванка (42 место).

Шведская экоативистка Грета Тунберг заняла последнее, сотое, место.

Как ранее сообщал Фокус:

7 декабря 2018 года Меркель официально заявила об уходе с поста главы партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические должности после того, как в 2021 году подойдет срок окончания ее полномочий.