"Расслабься, Грета": климатическая активистка ответила на сарказм Трампа

Грета Тунберг изменила информацию о себе в профиле соцсети

Климатическая активистка Грета Тунберг изменила информацию о себе в Twitter после саркастичных нападок президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.

Американский президент, после того, как Time назвал Грету "Человеком года", написал в Twitter о том, что у 16-летней активистки "проблемы с управлением гневом", и ей следует сходить на "старый добрый фильм с другом".

"Расслабься, Грета, расслабься", – добавил Трамп.

После этого поста, Грета изменила свою биографию в соцсети, написав о том, что он "подросток, работающий над проблемой управления гневом. В настоящее время отдыхает и смотрит старый добрый фильм с другом".

Грета уже не первый раз изменяет свою биографию в Twitter, чтобы ответить на критику мировых лидеров.

В минувший вторник, 10 декабря, Тунберг написала в личной информации о себе – "pirralha" (соплячка, – ред.). Именно так назвал активистку президент Бразилии Жаир Болсонару, за то, что она раскритиковала бедственное положение коренных жителей Бразилии.

А в октябре активиста написала о себе: "добрый, но плохо информированный подросток". Так, она процитировала слова президента России Владимира Путина.

Как ранее сообщал Фокус:

Тунберг, ставшая лидером мирового экологического движения, выступила перед лидерами разных стран на климатический саммите ООН, обвинив чиновников в том, что они не воспринимают научные факты, подтверждающие скорую экологическую катастрофу.

Также Грета стала альтернативной нобелевской лауреаткой. 16-летнюю шведку отметили за то, что она "вдохновляет и усиливает политическое требование для немедленных действий по защите климата".

А журнал Time назвал ее "Человеком года". Издание также отметило, что Тунберг начала глобальное движение против климатических изменений, пропуская школу.