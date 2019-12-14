В РФ задумались над съемками российской версии сериала "Слуга народа"
2019-12-14 15:23:23
В роли Василия Голобородько мечтают пригласить юмориста Максима Галкина
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при российской Госдуме Вадим Манукян предложил снять в РФ свою версию сериала "Слуга народа", взяв на роль Василия Голобородько юмориста Максима Галкина. Об этом он рассказал изданию "Дни.ру".
По задумке Манукяна, события в сериале будут происходить в 2042 году. По его замыслу, герой Галкина просыпается в загородном замке рядом с женой Аллой Пугачевой, и слышит стук в дверь. Открыв нежданному гостю, он принимает поздравления с получением должности президента РФ, а артистка автоматически получает статус первой леди страны.
Манукян пошутил, что также в сериале в ролях второго плана могли бы сняться Филипп Киркоров, Николай Басков и Верка Сердючка. "Вот это будет феерия", – заключил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 декабря на российском телеканале ТНТ стартовал показ сериала "Слуга народа".
- Спустя сутки российский телеканал ТНТ снял с эфира показ сериала.
- Примечательно, что с 22 мая в РФ "Слугу народа" нельзя смотреть на YouTube: доступ ограничили якобы по просьбе правообладателя.
- В Беларуси также показывают сериал с Зеленским в главной роли. Первая серия вышла на канале "Беларусь-1" 11 ноября.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент вряд ли будет смотреть сериал.