Россия пытается снять запрет на торговлю "кровавыми алмазами" в ЦАР

Путин бросил вызов США в стремлении восстановить на африканском континенте влияние советских времен

Россия предлагает двигаться в направлении прекращения запрета на продажу так называемых кровавых алмазов из Центральноафриканской Республики, бывшей французской колонии, которая недавно установила военные и торговые связи с Москвой на фоне сопротивления со стороны США и Европы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ЦАР должна получить "дорожную карту" с указанием шагов, которые необходимо предпринять, чтобы отменить запрет на продажу алмазов.

"Мы должны обеспечить, чтобы незаконно проданные алмазы перемещались на легальный рынок, принося доход людям и налоги для государства. Ситуация в ЦАР не улучшается, и мы больше не можем откладывать это", – сказал Моисеев.

Издание отмечает, что президент России Владимир Путин пытается бросить вызов США и другим крупным державам в новом стремлении восстановить влияние советских времен на богатом природными ресурсами африканском континенте. На первом российско-африканском саммите в октябре он принимал более 50 африканских лидеров.

В следующем году Россия станет председателем Кимберлийского процесса, группы стран и неправительственных организаций, которые следят за торговлей алмазами, чтобы препятствовать извлякать из этого выгоду незаконными вооруженными формированиями. ЦАР была занесена в черный список в 2013 году, хотя три года спустя эмбарго было несколько ослаблено благодаря созданию государственных «зеленых зон», где добываются драгоценные камни.

Россия утверждает, что полный экспорт алмазов из ЦАР принесет пользу обнищавшей стране с населением 5 миллионов человек. По словам Моисеева, у них нет другого выбора, и «они получают очень мало денег за свою работу», поскольку контрабандные драгоценные камни стоят намного дешевле.

В прошлом месяце состоялось пленарное заседание Кимберлийского процесса под председательством Индии, на котором правительству ЦАР предоставили право выдавать сертификаты на экспорт необработанных алмазов из зеленых зон. Ранее драгоценные камни можно было экспортировать только после согласования с группой по наблюдению международной группы. Минфин России назвал это "первым шагом" к легализации алмазов из ЦАР.

"Наши предложения не отражают коммерческих интересов", – сказал Моисеев.

Министр связи ЦАР Анж-Максим Казагуи заявил, что согласен с предложением России.

"Мы считаем, что эмбарго должно быть отменено в нашей стране", – сказал он.

В то же время в ЕС заявили, что Европейский союз не поддержит снятие ограничений без "убедительного" указания, в том числе экспертов ООН, на то, что драгоценные камни добываются в зонах, свободных от конфликтов, и что власти ЦАР могут гарантировать полный контроль над экспортом.

Отмечается, что ни ЕС, ни США не ответили на запрос по конкретному российскому предложению о "дорожной карте", позволяющей ЦАР соответствовать критериям снятия эмбарго.

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