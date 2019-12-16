Премьер-министр страны призвал граждан к спокойствию

В Индии пятый день продолжаются масштабные протесты из-за нового закона о гражданстве, в результате погибли уже шесть человек. Об этом сообщает ВВС.

Закон предусматривает, что нелегальные мигранты из преимущественно мусульманских Афганистана, Бангладеша и Пакистана смогут получить гражданство, но в случае, если они будут буддистами, христианами, индуистами, джайдами, парсами и сикхистами. Также в документе уточняется, что эти люди смогут получить гражданство, если покинули мусульманские страны до 2015 года и бежали от религиозных преследований.

Мнение общественности разделилось на два лагеря, где первые считают закон дискриминацией мусульман, а вторые – боятся крупномасштабной миграции.

На данный момент самые крупные акции протеста проходят в таких городах, как Мумбаи, Хайдарабаде и Калькутте.

На выходных полиция использовала слезоточивый газ против протестующих, так как активисты поджигали автобусы и блокировали дороги.

После этого, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал сограждан к спокойствию и заявил, что нет никаких обоснованных причин для протестов. По его словам, документ "предназначен только для тех, кто сталкивался с годами преследований".

Несмотря на призыв премьера, протесты продолжились и в понедельник, 16 декабря. Для подавления акций, были заблокированы соцсети, но студенты продолжают собираться на митинги в северных и восточных частях страны. Также в Калькутте десятки тысяч человек присоединились к демонстрации, которую провел главный министр штата Западная Бенгалия и лидер партии "Всеиндийский тринамул конгресс" Мамата Банерджи.

Также произошли столкновения с полицией в одном из университетов Дели, где полиция применила силу против жильцов студгородка. Правоохранители же утверждают, что "проявили максимальную сдержанность".

По данным университета, полиция вошла в университетский городок без разрешения. На видео с места происшествия, видно, как правоохранители избивают студентов в библиотеке и даже в ванных комнатах.

Полиция заявила, что сделала то, что было "необходимо", чтобы остановить протесты. Несколько правозащитников обратились в Верховный суд, чтобы наказать полицейских за превышение полномочий. Но судья сообщил, что не станет предпринимать никаких действий, пока студенты не прекратят протесты.

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