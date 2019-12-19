Ведомство внесло в список торговых партнеров родину супергероя Черной пантеры

Министерство сельского хозяйства США внесло вымышленную страну Ваканду в список партнеров по свободной торговле. Об этом сообщает ВВС.

По словам представителя министерства, Королевство Ваканда было добавлено в список случайно, во время тестирования персонала. Так, в онлайн-трекере тарифов министерства даже был размещен подробный список товаров, которыми торговали две страны, в него вошли утки, ослы и коровы.

Во вселенной Marvel Ваканда явялется вымышленной восточноафриканской родиной супергероя Черная пантера.

Она была удалена из списка вскоре после того, как новость разлетелась по американским СМИ.

Вымышленную страну, в списке министерства, случайно нашел инженер-программист из Нью-Йорка Фрэнсис Ценг, когда искал тарифы на сельскохозяйственную продукцию. Он признался, что был "очень растерян", когда нашел Ваканду в списке.

"Я подумал, что просто неправильно запомнил название страны из фильма и перепутал ее с чем-то другим", – признался Ценг.

После этого, в министерстве разъяснили, что Ваканда была добавлена в качестве тестового файла для сотрудников и никогда не должна была появиться в общем доступе.

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