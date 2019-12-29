Душераздирающее видео: коала бросилась под колеса велосипедов, чтобы просить о помощи
2019-12-29 14:44:00
Животное было обезвожено и нуждалось в воде
В Австралии отчаявшаяся коала бросилась под колеса велосипедистам, чтобы привлечь к себе внимание и получить помощь. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел по дороге в австралийский город Аделаида. Группа велосипедистов чуть не переехала коалу, которая бросилась на дорогу, преграждая путь. Обезвоженное животное подошло к людям и даже взобралось на одни из велосипедов, чтобы получить воду из велосипедных фляг.
"Никто из нас не видел ничего подобного", – рассказала одна из велосипедистов Анна Хойслер.
Она добавила, что коала не теряла ни минуты, когда увидела, что ей удалось привлечь внимание людей.
"Я остановила свой велосипед, и она подошла ко мне довольно быстро, как для коалы. После того, как животное выпило почти всю воду из наших бутылок, оно почти забралось на мой велосипед", – добавила Хойслер.
В Австралии большинство коал потеряли свои дома из-за масштабных и разрушительных пожаров. Согласно последним данным, в штате Новый Южный Уэльс было уничтожено 30% коал. В результате пожаров также сгорели более 5 млн га лесов, где обитают сумчатые.
Федеральный министр окружающей среды Австралии Сусан Лей сообщил, что в вышеупомянутом штате в огне погибли около 8 тыс. коал.
Точной оценки потерь по всей Австралии пока нет, они станут известны только после того, как утихнут пожары.
Как ранее сообщал Фокус:
- Смелая австралийка спасла коалу от лесного пожара. В Австралии сейчас бушует ежегодный сезон лесных пожаров, из-за которых погибли, предположительно, около 300 коал.
- Пожары в Австралии уничтожили 80% среды обитания коал. Уйдут месяцы для того, чтобы вырастить новые эвкалиптовые деревья.