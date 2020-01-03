В белорусском Пинске остановилась знаменитая фабрика спичек

Ее перепрофилируют под производство стульев

С наступлением 2020 года в белорусском Пинске остановила производственный процесс знаменитая фабрика спичек, продукцией которой пользовались все граждане бывшего СССР. Об этом сообщает TUT.BY.

"Увы, спички изживают себя как товар. Сама фабрика не закрыта, ее перепрофилируют под производство стульев", – рассказал начальник управления экономики региона Иван Богданович.

Когда здесь появится новое производство, пока точно не известно.

История Пинской спичечной фабрики начинается с 1892 года. Фабрика пережила Первую мировую войну, приход коммунистов, Гражданскую войну, Вторую мировую войну, плановую экономику, и наконец, развал СССР.

Последнее крупное переоснащение на спичечной фабрике датируется серединой 80-х. Именно тогда спички начали выпускать в картонной коробке.



27 декабря 2019 года на фабрике был последний рабочий день.

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С 1 января 2020 года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России.