Убийство Сулеймани: НАТО и Швеция приостановили учебные миссии в Ираке

2020-01-04 14:40:32

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В НАТО назвали причиной приостановки миссии нестабильность в Ираке после авиаударов США

Североатлантический Альянс временно прекратил свои учебные миссии в Ираке после убийства генерала Касема Сулеймани.

Об этом заявил представитель Альянса, сообщает i24News.

Отмечается, что миссия НАТО в Ираке обучает силы безопасности страны по просьбе правительства, как предотвратить возвращение террористов "Исламского государства".

В НАТО назвали причиной приостановки миссии нестабильность в стране после авиаударов США.

Швеция также приостановила миссию по тренировке иракских военных. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию SVT.

Швеция имеет 70 солдат и офицеров в Ираке на американской военной базе. В настоящее время принято решение о прекращении военных действий в этом районе.

"Это из-за того, что там сейчас напряженная обстановка. Именно поэтому мы решили сделать перерыв в миссии", – заявила Кристина Сваан, сотрудница отдела информации шведских вооруженных сил.

Шведские инструкторы занимались обучением иракских сил обороны.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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