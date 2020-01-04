Россия возобновила подачу нефти в Беларусь

Зампред "Белнефтехима" утверждает, что до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн

Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что Россия в субботу, 4 января, возобновила прокачку нефти на белорусские НПЗ. Об этом передает БЕЛТА.

"Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки, в том числе для Мозырского НПЗ", – сказал Владимир Сизов.

Зампред "Белнефтехима" уточнил, что сегодня до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.

Как сообщил Интерфакс, заявку на поставку нефти из России на новополоцкий "Нафтан" оформили "РуссНефть" и "Нефтиса" (входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева).

Как ранее сообщал Фокус:

Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.