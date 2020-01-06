Меркель едет в Москву на встречу с Путиным

2020-01-06 13:41:28

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Стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, а также Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.  

В ходе встречи, стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, разгоревшуюся после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде после ракетного удара американских военных. 

Лидеры двух стран также снова поднимут вопрос об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины в рамках реализации договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.  

Как ранее сообщал Фокус:

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