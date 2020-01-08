На борту украинского самолета мог произойти взрыв, – австралийский эксперт
2020-01-08 19:22:54
Джефри Томас исключает, что самолет мог быть сбит ракетой, запущенной с земли, так как ракета уничтожила бы самолет полностью
Главный редактор издания AirlineRatings, австралийский эксперт Джефри Томас предположил, что на борту упавшего в Тегеране самолета МАУ Boeing 737-800 мог произойти взрыв. Об этом он сказал в комментарии DW.
"Пока еще очень мало данных. У нас есть видео, снятое иранским гражданином, когда самолет уже взлетел. Он был в огне. Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка, перед тем, как самолет упал на землю…" – сказал Томас.
Эксперт отметил, что у самолета не было никаких проблем с набором высоты, а потом вдруг информация о полете оборвалась. Причиной этому, предполагает Томас, возможно, стал взрыв на борту, вероятно, в кабине пилотов. По его мнению, из-за взрыва вышла из строя электроника.
Эксперт исключает, что самолет мог быть сбит ракетой, запущенной с земли, так как ракета уничтожила бы самолет полностью.
"Обычно вы видите сигнальные огни для навигации, однако небо осветило очень яркий свет. Поэтому имел место взрыв перед падением на землю", – сказал Томас.
При этом австралиец отметил, что Boeing 737-800 является самым надежным самолетом, который используется в коммерческих рейсах на сегодняшний день.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Украина уже известила власти Ирана о готовности направить на место крушения украинского боинга своих специалистов.