Орбан: Украина – большая страна, надеюсь на личную встречу с Зеленским

Венгерский премьер считает, что с Украиной необходимо поддерживать добрососедские отношения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по-прежнему надеется на личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая, по его мнению, должна положительно повлиять на непростые двусторонние отношения между странами.

Об этом сообщает Blikk.hu.

При этом, венгерский лидер назвал Украину "огромной страной", с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения.

"Украина – большая страна, и ведет себя таким образом", – отметил венгерский премьер.

"Но что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы соседи", – добавил он.

Орбан подчеркнул, что после президентских выборов в Украине венгерское правительство неоднократно выражало готовность провести двусторонние переговоры, однако этого так и не произошло.

"Наши отношения разорваны, это нужно изменить, для этого нужна личная встреча, и я скромно говорю, что мы ждем своей очереди", – сказал Орбан.

Известно, что правительство Венгрии выступает против образовательного и языкового законов Украины, считая, что они нарушают права венгерского меньшинства, проживающего в основном в Закарпатской области. В декабре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и НАТО, пока "этнических венгров в Украине не будут восстановлены".

В Киеве на это заявили, что обе стороны должны пойти на уступки, чтобы уладить конфликт.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто говорит, мол этническим венграм в Украине трудно дается изучение украинского языка.