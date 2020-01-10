"Уничтожена взрывом?" Украинской комиссии не показывают кабину упавшего Boeing 737, – СМИ

2020-01-10 15:51:09

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Украинские специалисты констатируют, что пока не ясно, заинтересован ли Иран в качественном расследовании авиакатастрофы

Иран пока не предоставил Украине ни одного доказательства крушения боинга по техническим причинам. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на источник в комиссии по расследованию авиакатастрофы в Иране.

"На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран – о технических причинах происшествия", – говорят в комиссии.

Также украинским специалистам не показывают кабину, нет и пассажирских кресел. "Это потому что изучают что-то сами, или потому что она (кабина) полностью уничтожена взрывом?", – задается вопросом украинская сторона.

Заинтересован ли Иран в качественном расследовании трагедии – пока не совсем ясно, отмечают специалисты.

"Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и сбрасывать на свалку, из которой экспертам нужно извлекать их и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации", – отмечают они.

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По словам представителей Украины, было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать.

"Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагментах корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", – добавили в комиссии.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
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