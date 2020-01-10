Помпео: украинский самолет, вероятно, сбила иранская ракета
2020-01-10 19:02:05
По словам американского госсекретаря, когда будет окончательно установлено, что произошло, США и мир "дадут подходящий ответ"
Государственный секретарь США Майк Помпео во время брифинга в Белом доме заявил, что Вашингтон считает вероятным, что украинский самолет в Тегеране потерпел катастрофу в результате попадания иранской ракеты.
Об этом сообщает CNN.
"Мы действительно верим, что самолет, скорее всего, был сбит иранской ракетой", – сказал Помпео.
Он добавил, что когда будет окончательно установлено, что произошло, США и мир "дадут подходящий ответ".
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.
- В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.
- После обвинений в поражении самолета ракетой Иран сразу же согласился открыть бортовые "черные ящики". Их открытие должно состояться вечером 10 января.
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