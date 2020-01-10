Помпео: украинский самолет, вероятно, сбила иранская ракета

2020-01-10 19:02:05

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По словам американского госсекретаря, когда будет окончательно установлено, что произошло, США и мир "дадут подходящий ответ"

Государственный секретарь США Майк Помпео во время брифинга в Белом доме заявил, что Вашингтон считает вероятным, что украинский самолет в Тегеране потерпел катастрофу в результате попадания иранской ракеты.

Об этом сообщает CNN.

"Мы действительно верим, что самолет, скорее всего, был сбит иранской ракетой",  – сказал Помпео.

Он добавил, что когда будет окончательно установлено, что произошло, США и мир "дадут подходящий ответ".

Как ранее сообщал Фокус:

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
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