Крушение украинского Боинга: Иран и Украина обсудят компенсации семьям жертв

Стороны обсудят размер будущих компенсаций, так как крушение самолета не было рядовым случаем

Иран и Украина обсудят размер компенсаций семьям жертв, погибших во время крушения пассажирского самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает IRNA.

По его словам, объем денег, которые будут компенсированы семьям жертв будет зависеть от договоренностей, которых удастся достичь на двусторонних переговорах. Также он подчеркнул, что украинский самолет был застрахован.

"Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", – заявил Резайефар.

Кроме этого, чиновник подчеркнул, что ущерб, причиненный местным зданиям и другим объектам, должна покрывать страховая компания.

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