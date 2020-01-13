Сегодня может быть достигнуто соглашение о прекращении огня в Ливии

Страна остается расколотой с 2011 года

Урегулирование ситуации в Ливии сегодня будут обсуждать в Москве на встрече министров обороны и иностранных дел России и Турции, сообщила газета "КоммерсантЪ".

В ней примут участие глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и фельдмаршал Халифа Хафтара, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА). Ожидается, что главные стороны ливийского конфликта подпишут соглашение о прекращении огня.

Напомним, что с 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой. На данный момент столицу Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС, которое признано Турцией и многими другими странами. Восток – вотчина ЛНА, которую поддерживает Россия. На подконтрольной ЛНА территории заседает Палата представителей. В апреле ЛНА начала наступление на Триполи под предлогом борьбы с терроризмом. Бои затянулись более чем на полгода, к январю силы Хафтара одержали несколько значимых побед.

2 января турецкий парламент проголосовал за отправку войск в Ливию, с целью поддержки ПНС.

11 января президент РФ Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. "Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства, – сказал он. – Денег от российского государства эти люди не получают".

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