Украинская группа среди прочего занималась восстановлением корпуса самолета из его фрагментов

Украинская поисковая группа Госслужбы по чрезвычайным происшествиям исследовала обломки сбитого боинга на открытой площадке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Обломки необходимо было очистить от грязи и сложить по рядам. Также украинские специалисты сортировали и складывали багаж и личные вещи погибших в авиакатастрофе.

Обеспечивалось и освещение места проведения работ.

Кроме всего прочего, экспертная группа занималась восстановлением корпуса самолета из его фрагментов.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.