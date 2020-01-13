США ввели санкции против беглого молдавского олигарха

2020-01-13 21:06:43

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США поддержал Молдову в борьбе с коррупцией

США ввели персональные санкции против беглого молдавского олигарха и политика   Владимира Плахотнюка и его семьи.

Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в  борьбе с коррупцией", – написал Помпео.

Кроме того, в санкционный список включены его ближайшие родственники: жена Оксана Килдеску, совершеннолетний сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок
(имя не указано). Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

В сообщении отмечается, что последние действия ведомства "ясно сигнализируют, что Соединенные Штаты не терпят коррупцию и поддерживают народ Молдовы в его борьбе с ней".

Это первый случай, когда США применяют персональные санкции к гражданам Молдовы,  передает "Интерфакс".

Согласно санкциям, Плахотнюк и его ближайшие родственники не имеют права на получение виз в США.

Как ранее сообщал Фокус:

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