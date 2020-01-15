Автомобиль с украинцами влетел в грузовик, который двигался в попутном направлении

В Опольском воеводстве в Польше произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли четыре человека, включая двух украинцев. Об этом сообщило издание tvn24.

Легковой автомобиль врезался в грузовик, ехавший в попутном направлении. Водитель грузовика не пострадал, а четверо, находившихся в легковой машине, скончались еще до приезда спасателей и медиков. Как выяснилось, водитель грузовика был трезв.

На месте происшествия

Издание Рівне вечірнє со ссылкой на председателя Ярославицкой ОТГ Леонида Прудникова сообщает, что двое погибших – из села Большая Городница Ровенской области.

"Ребята – братья. Работали за границей и занимались автомобилями. Оба молодые – до 30 лет", – уточнил Прудников.

На месте происшествия

Польские правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Как ранее сообщал Фокус:

В масштабном ДТП в Словакии пострадали пять украинцев.