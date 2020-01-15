650 тысяч долларов за куранты: Джонсон хочет, чтобы конец Brexit ознаменовал бой Биг-Бена

Вестминстерский дворец и его часовая башня находятся на реконструкции с 2017 года

Премьер-министр Борис Джонсон хочет, чтобы выход Великобритании из Евросоюза ознаменовал бой известного во всем мире Биг-Бена. Об этом сообщает Washington Post.

Проблема заключается в том, что Вестминстерский дворец и его часовая башня Биг-Бен находятся на реконструкции с 2017 года. Для того, чтобы прозвучали куранты придется потратить 650 тыс. долларов из бюджета страны, которая уже потеряла 170 млрд долларов убытков от выхода из ЕС.

Несмотря на это, премьер и члены парламента, поддерживающие Brexit, настроены отпраздновать завершение Brexit. Они потребовали, чтобы Биг-Бен прозвенел в тот момент, когда Великобритания официально выйдет из Евросоюза. Это произойдет 31 января 2020 года.

"Как всем известно, Биг-Бен ремонтируется. Похоже, они (рабочие, – ред.) демонтировали язык колокола, поэтому его нужно вернуть обратно, чтобы Биг-Бен зазвенел в ночь Brexit", – заявил Борис Джонсон.

Также он добавил, что на все работы понадобится 650 тыс. долларов и "мы посмотрим, сможет ли общественно профинансировать все это".

Ранее в британских СМИ сообщалось, что Биг-Бен вряд ли будет звонить в день выхода из ЕС, учитывая финансовые ограничения и коротки сроки на подготовку часовой башни.

"Мы разрабатываем план, чтобы люди смогли услышать бой Биг-Бена", – подытожил Джонсон.

Крупную сумму расходов британские власти объяснили также необходимостью установить временный пол в башне и приостановкой реставрационных работы на несколько недель.

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