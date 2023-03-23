Размером с Биг-Бен: огромный астероид приблизится к Земле ближе, чем Луна (фото)

2023 DZ2 приблизится к Земле в субботу 25 марта в 21:50 по киевскому времени на скорости 17 426 миль/ч (28 044 км/ч). НАСА утверждает, что объект такого размера проходит так близко от Земли "только раз в десятилетие".

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Массивный астероид размером почти с культовую лондонскую часовую башню Биг Бен и нью-йоркскую статую Свободы в субботу приблизится к Земле на расстояние 107 500 миль (173 000 км), что в два раза ближе, чем Луна, которая вращается по орбите на среднем расстоянии 238 855 миль (384 400 км). Об этом сообщает Daily Mail.

Диаметр космического камня, получившего название "2023 DZ2", по предварительным оценкам, достигает 305 футов (93 м), в то время как диаметр Биг-Бена составляет 315 футов (96 м). Он также в три раза больше Челябинского астероида, ударная волна которого дважды облетела земной шар после столкновения.

2023 DZ2 приблизится к Земле в субботу 25 марта в 21-50 по киевскому времени на скорости 17 426 миль/ч (28 044 км/ч). НАСА утверждает, что объект такого размера проходит так близко от Земли "только раз в десятилетие".

Астероид был обнаружен 27 февраля этого года учеными, работающими в рамках европейского проекта по исследованию околоземных астероидов Фото: Daily Mail

"Астрономы из Международной сети предупреждения об астероидах используют это близкое сближение, чтобы узнать как можно больше о 2023 DZ2 за короткий промежуток времени. Это хорошая практика для #PlanetaryDefense в будущем, если когда-либо будет обнаружена потенциальная астероидная угроза", — сообщили в группе наблюдения за астероидами космического агентства США.

Астероид был обнаружен 27 февраля этого года учеными, работающими в рамках европейского проекта по исследованию околоземных астероидов. Они наблюдали его с помощью телескопа Исаака Ньютона в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос в Ла-Пальме на Канарских островах.

В списке рисков НАСА вероятность столкновения с Землей 27 марта 2026 года у 2023 DZ2 составляла один к 430, однако с тех пор эта вероятность была снижена до нуля.

Ранее Фокус писал, что вероятность столкновения Земли с астероидом Судного дня выросла в три раза. NASA предупреждает, что астероид такого размера способен "сдуть часть атмосферы Земли" и неизбежно приведет к массовому вымиранию.

Также сообщалось, что к Земле летит астероид, который подойдет по-настоящему близко. Он имеет примерно такой же размер, как и тот, который взорвался над российским Челябинском в 2013 году. Тогда это было неожиданное событие, которое скоро теоретически может повториться.