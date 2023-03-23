Розміром із Біг-Бен: величезний астероїд наблизиться до Землі ближче, ніж Місяць (фото)

2023 DZ2 наблизиться до Землі в суботу 25 березня о 21:50 за київським часом на швидкості 17 426 миль/год (28 044 км/год). НАСА стверджує, що об'єкт такого розміру проходить так близько від Землі лише раз на десятиліття.

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Масивний астероїд розміром майже з культову лондонську годинну вежу Біг-Бен і нью-йоркську статую Свободи в суботу наблизиться до Землі на відстань 107 500 миль (173 000 км), що вдвічі ближче, ніж Місяць, що обертається по 8 орбіт 855 миль (384 400 км). Про це повідомляє Daily Mail.

Діаметр космічного каменя, який отримав назву 2023 DZ2, за попередніми оцінками, досягає 305 футів (93 м), тоді як діаметр Біг-Бена складає 315 футів (96 м). Він також утричі більший за Челябінський астероїд, ударна хвиля якого двічі облетіла земну кулю після зіткнення.

2023 DZ2 наблизиться до Землі в суботу 25 березня о 21-50 за київським часом на швидкості 17 426 миль/год (28 044 км/год). НАСА стверджує, що об'єкт такого розміру проходить так близько від Землі лише раз на десятиліття.

Астероїд було виявлено 27 лютого цього року вченими, які працюють у межах європейського проєкту з дослідження навколоземних астероїдів Фото: Daily Mail

"Астрономи з Міжнародної мережі попередження про астероїди використають це близьке зближення, щоб дізнатися якнайбільше про 2023 DZ2 за короткий проміжок часу. Це хороша практика для #PlanetaryDefense у майбутньому, якщо будь-коли буде виявлена потенційна астероїдна загроза", — повідомили в групі спостереження за астероїдами космічної агенції США.

Астероїд виявили 27 лютого цього року вчені, які працюють в межах європейського проєкту з дослідження навколоземних астероїдів. Вони спостерігали за ним за допомогою телескопа Ісаака Ньютона в обсерваторії Роке-де-лос-Мучачос у Ла-Пальмі на Канарських островах.

У списку ризиків НАСА ймовірність зіткнення із Землею 27 березня 2026 року в 2023 році DZ2 становила один до 430, проте з того часу ця ймовірність була знижена до нуля.

Раніше Фокус писав, що ймовірність зіткнення Землі з астероїдом Судного дня зросла втричі. NASA попереджає, що астероїд такого розміру здатний "здмухнути частину атмосфери Землі" та неминуче призведе до масового вимирання.

Також повідомлялося, що до Землі летить астероїд, який підійде по-справжньому близько. Він має приблизно такий самий розмір, як і той, що вибухнув над російським Челябінськом у 2013 році. Тоді це була несподівана подія, яка незабаром теоретично може повторитися.