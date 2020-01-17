Обряд экзорцизма с летальным исходом. В Панаме секта убила беременную женщину с пятью детьми

Секта держала в плену и убивала "не покаявшихся грешников"

В одном из районов Панамы, где проживает коренное население, была найдена братская могила с телами беременной женщины и пятью ее детьми. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел на территории Нгобе-Бугле, которая контролируется местной религиозной сектой. По данным властей, женщина с детьми могла быть убита в ходе обряда экзорцизма. Еще 15 человек были освобождены из предполагаемого плена.

По подозрению в убийстве были арестованы 10 человек. Местная прокуратура взялась за расследование резонансного убийства.

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Так, старший прокурор Рафаэль Балойес заявил, что могила была обнаружена посла того, как местные жители обратились в полицию в прошлые выходные. Они сообщили, что церковь, принадлежащая коренным народам, насильно удерживает несколько семей.

Территория, на которой были обнаружены тела, находится в отдаленном районе в 250 км от столицы Панамы. Регион контролируется религиозной сектой под названием Новый Свет Бога.

"Они проводили ритуал внутри секты. В ритуале участвовали люди, которых удерживали против их воли, подвергая жестокому обращению. Суть обрядов заключается в том, чтобы люди покаялись в своих грехах, в противном случае, они будут убиты", – рассказал Балойес.

Также в полиции сообщили, что у 15 освобожденных людей были зафиксированы разного рода телесные повреждения.

В ближайшие дни подозреваемые, включая несовершеннолетних, предстанут перед судом. По данным источника, близкого к расследованию, одним из арестованных оказался отец найденной в могиле беременной женщины.

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