Босния отказывается от оккупации Луны и использования ядерного оружия в космосе

Это позволит боснийским космонавтам использовать специальное оборудование и космические аппараты

Парламент Боснии и Герцеговины ратифицировал договор, согласно которому страна обязуется не оккупировать Луну и другие небесные тела.

Об этом пишет балканское бюро Радио Свобода.

Этим же документом прописывается отказ Боснии от применения ядерного оружия в космосе.

Утвержденный международный договор регулирует деятельность стран в области разведки и использования космоса, в т.ч. Луны и других космических тел.

Для Боснии ратификация договора выгодна тем, что теперь космонавты их этой страны смогут использовать оборудование и космические аппараты, когда отправятся в космос.

Примечательно, что некоторые боснийские депутаты и вовсе не знали, что договор обязывает Боснию не оккупировать Луну. Также они они говорят, мол этот документ – не первоочередная необходимость для страны.

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