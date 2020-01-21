Иран заявил, что украинский самолет сбили две ракеты, – Bloomberg
2020-01-21 07:48:07
Самолет потерпел крушение спустя три минуты после вылета на высоте около 2469 метров
Украинский самолет Boeing 737-800 был сбит 8 января с северной стороны двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет расследования Организации гражданской авиации Ирана.
Сказано, что самолет потерпел крушение спустя три минуты после вылета на высоте около 2469 метров.
Согласно отчету, регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов были "одними из самых передовых в мире", и у Ирана нет средств для их декодирования.
Французские и американские агентства по расследованию авиакатастроф не стали предоставлять свое оборудование.
Как ранее сообщал Фокус:
- Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.
- Глава комиссии по расследованию аварий гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар ранее заявлял, что иранская сторона готова отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета МАУ.