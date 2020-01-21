Иран должен немедленно передать "черные ящики" сбитого лайнера на экспертизу, – Трюдо
2020-01-21 19:23:40
Канадский премьер-министр призвал передать бортовые самописцы той стране, где их могут быстро расшифровать
Иранская сторона должна немедленно передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ на экспертизу в одну из стран, которая способна технологично и профессионально их расшифровать.
Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Виннипеге, сообщает ТАСС.
"Мы хотим, чтобы "черные ящики" были отправлены из Ирана немедленно. Мы призываем Иран отправить их в то место, где их могут быстро расшифровать", – сказал он.
По мнению Трюдо, Тегеран не имееет нужных технических возможностей для быстрого анализа данных с поврежденных бортовых самописцев.
Он также добавил, что приезд соответствующих специалистов в Иран также не поможет в расшифровке "черных ящиков", так как на месте нет необходимого оборудования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.
- Хотя ранее в Иране заявляли, о готовности отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу бортовых самописцев: между Ираном и Украиной идут постоянные консультации.
- Группа иранских экспертов прибудет в Украину, чтобы оценить технические возможности Украины для расшифровки "черных ящиков".