Импичмент: демократы зачитали обвинение, республиканцы пригласили Трампа в Сенат

Демократ Адам Шифф более двух часов обосновывал перед сенаторами обвинения президенту

В ходе рассмотрения дела по импичменту президента США Дональда Трампа в Сенате председатель комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шифф более двух часов зачитывал перед сенаторами обоснование обвинений президенту.

Трансляцию заседания транслировал телеканал C-Span.

В своем выступлении Шифф подчеркнул, что проведенное расследование свидетельствует о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, единственный выход из сложившейся ситуации – это устранение главы Белого дома из должности. В противном случае окажется, что Трамп находится выше закона.

Он упомянул о российской оккупации Донбасса, обвиняя Трампа в задержании оборонной помощи, которая, учитывая ситуацию, нужна Украине.

В Белом доме отреагировали на выступление одного из лидеров демократов, обвинив его во лжи. В администрации президента США заявили, что Трамп нигде на всем протяжении телефонного разговора не просил президента Владимира Зеленского объявить о расследовании против сына Джо Байдена.

"Адам Шифф лжет, что президент Трамп откладывал встречу с президентом Зеленским. Президент Трамп приглашал президента Зеленского в Белый дом - без каких-либо предварительных условий – трижды: 21 апреля, 29 мая и 25 июля. Они при первой же возможности встретились в ООН", – отмечается в Twitter Белого дома.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, в свою очередь, предложил Дональду Трампу последить за рассмотрением дела об импичменте. В своем Twitter он пригласил Трампа в сенатскую галерею, где с балкона можно наблюдать за процессом.

"Я слышал, что Дональд Трамп хотел бы посетить процесс по импичменту. Господин президент, мне бы очень хотелось, чтобы вы были моим гостем во время этого однопартийного фарса", – написал сенатор, прикрепив к сообщению снимок приглашения.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

16 января Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.