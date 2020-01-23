Британцы уберут украинский тризуб из своего пособия о террористах

В украинском посольстве ликуют и говорят, что это – заслуга украинских дипломатов

Украинский трезубец уберут из пособия по противодействию терроризму для британских полицейских.

Об этом говорится заявлении контртеррористического управления полиции Великобритании.

"У нас тесные рабочие отношения с украинскими партнерами. Мы не хотим никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский тризуб из пособия", – говорят в полиции.

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Также британцы объяснили, каким образом украинский тризуб оказался в их пособии.

"К сожалению, ультраправые заимствуют национальные символы, чтобы придать себе уникальную идентичность. Именно поэтому флаги некоторых стран и национальные сиволы попали в наш учебник", – пояснили они.

Посольство Украины в Британии уже отметило роль украинских дипломатов в достижении положительного результата по делу.

Как ранее сообщал Фокус:

19 января стало известно, что полиция Великобритании внесла изображение трезубца в антитеррористическое руководство, в котором перечисляется экстремистская символика.

Украинский МИД отреагировал и потребовал объяснений от Британии в связи с возникшей ситуацией.