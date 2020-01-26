"Как долго Украина сможет противостоять России?". Трамп спрашивал совета у Парнаса и Фрумана
2020-01-26 12:20:00
Встреча президента США с донорами республиканцев состоялась в отеле Trump в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп интересовался на встрече с Львом Парнасом и Игорем Фруманом, как долго Украина сможет противостоять России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на видео со встречи.
Так, по данным СМИ, встреча состоялась в 2018 году, на ней присутствовали доноры Республиканской партии и предвыборной кампании Трампа.
"Как долго они продержатся в борьбе против России?", – спросил Трамп перед тем как обсудить предстоящее увольнение тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович.
Видеозапись велась во время ужина в отеле Trump в Вашингтоне. Она противоречит заявлениям Трампа о том, что он лично никогда не встречался с Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которым были предъявлены обвинения в США.
На записи слышен голос, который вероятно, принадлежит Парнасу:
"Самая большая проблема там (в Украине, – ред.), я думаю это то, с чего нам нужно начать, мы должны избавиться от посла. Она в основном, ходит и говорит всем: Подожди, его (Трампа, – ред.) привлекут к ответственности. Просто подожди".
"Избавься от нее! Вытащи ее завтра. Мне все равно. Вытащи ее завтра. Убери ее. Ок? Сделай это", – отвечает Трамп на видеозаписи.
Вопрос Украины на обеде также затрагивался в контексте энергетического рынка, когда мужчина, чей голос похожий на Парнаса говорил о том, что участвовал в покупке украинской энергетической компании.
Кроме этого, Трамп выразил свои сомнения по поводу участия США в корейской войне.
"Как мы вообще оказались вовлечены в Южную Корею, расскажите мне об этом. Как мы оказались в корейской войне", – спросил Трамп.
Под конец обеда собеседник Трампа, похожий на Льва Парнаса, провел параллель между президентом США и мессией, а также вручил ему подарок от "главного раввина в Украине" и раввинов Израиля.
"Все евреи Украины молятся за вас", – добавляет голос на видео, похожий на Фрумана.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 октября в США были задержаны два бизнесмена советского происхождения, которые помогали личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани в политическом давлении на Украину. Речь идет о Леве Парнасе и Игоре Фурмане. Бизнесмены были взяты под стражу в Нью-Йорке.
- Лев Парнас заявил, что президент США был в курсе попыток оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- Он также заявил, что Дональд Трамп планировал встретиться с Владимиром Зеленским в Польше, на мероприятиях, посвященных годовщине начала Второй мировой войны в сентябре прошлого года, однако не сделал этого потому, что Киев не заявил о начале расследования против экс-вице-президента США Джо Байдена.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит ни одному слову Парнаса.