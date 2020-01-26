Жена министра финансов США поддержала Грету Тунберг после нападок мужа

2020-01-26 19:32:06

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Однако восхваляющее Тунберг сообщение в Instagram было загадочным образом удалено примерно через 30 минут

Жена министра финансов США Стивена Мнучина Луиза Линтон выразила поддержку в Instagram климатической активистке Грете Тунберг после того, как ее муж раскритиковал подростка за отсутствие квалификации в вопросах защиты окружающей среды.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Мнучин сказал, что 17-летняя девочка должна получить степень по экономике, если она хочет, чтобы ее воспринимали всерьез.

Однако его жена не согласилась с ним, по крайней мере, на какое-то время.

"Я поддерживаю Грету в этом вопросе. (У меня тоже нет степени по экономике). Нам нужно радикально сократить использование ископаемого топлива. Продолжайте борьбу @gretathunberg ",  – написала Луиза Линтон в соцсети .

Однако восхваляющее Тунберг сообщение было загадочным образом удалено примерно через 30 минут.

Грета Тунберг в своем Instagram тоже ответила Мнучину, заявив, что необязательно иметь экономическое образование, чтобы увидеть, что текущий уровень выбросов углеродов превышает предельную степень, позволяющую остановить рост глобальной температуры.

Как ранее сообщал Фокус:

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