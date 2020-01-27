В день выхода Британии из ЕС выпустят специальную монету в 50 пенсов
2020-01-27 11:29:01
В последний день января выпустят первые 3 миллиона монет
В пятницу, 31 января, в день выхода Британии из ЕС, в стране выпустят новые монеты номиналом в 50 пенсов, посвященные Brexit. Об этом сообщает BBC.
"Выход из Европейского Союза является поворотным моментом в нашей истории, и эта монета знаменует собой начало этой новой главы", - отметил канцлер казначейства Британии Саджи Давид.
В последний день января выпустят первые 3 миллиона монет, а в течении года в оборот войдут еще 7 миллионов. Надпись на монете гласит: "Мир, процветание и дружба со всеми народами".
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре прошлого года Британское казначейство временно прекратило выпуск новых монет в 50 пенсов, которые были приурочены к Brexit. Их решили переплавить.
- Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.
- 24 января британский премьер-министр Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.
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