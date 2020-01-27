В день выхода Британии из ЕС выпустят специальную монету в 50 пенсов

2020-01-27 11:29:01

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В последний день января выпустят первые 3 миллиона монет

В пятницу, 31 января, в день выхода Британии из ЕС, в стране выпустят новые монеты номиналом в 50 пенсов, посвященные Brexit. Об этом сообщает BBC.

"Выход из Европейского Союза является поворотным моментом в нашей истории, и эта монета знаменует собой начало этой новой главы", - отметил канцлер казначейства Британии Саджи Давид.

В последний день января выпустят первые 3 миллиона монет, а в течении года в оборот войдут еще 7 миллионов. Надпись на монете гласит: "Мир, процветание и дружба со всеми народами".

Как ранее сообщал Фокус:

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