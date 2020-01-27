Авиакатастрофа в Афганистане: Никто не знает, чей это самолет

Афганские авиалинии заявляют, что их самолеты не разбивались

Руководители государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о том, что в Афганистане разбился их самолет. Об этом пишет Reuters.

Исполняющий обязанности гендиректора авиакомпании Мирвайс Мирзаквал рассказал агентству, что авиакатастрофа была, но самолет не принадлежал Ariana Afghan Airlines.

"Действительно, авиакатастрофа имела место, но (потерпевший крушение) самолет не принадлежал Ariana Afghan Airlines. Два рейса, которые компания выполняла сегодня, из Герата в Кабул и из Герата в Дели, прошли безопасно", – сказал изданию Мирзаквал.

Как сообщает ArianaNews, пресс-секретарь МВД Афганистана Насрат Рахими рассказал, что в провинции Газни около 13:15 в воскресенье упал самолет, добавив, что место крушения находится в руках талибов.

Губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзой, в свою очередь, добавил, что разбившийся самолет не принадлежал ни одной отечественной авиакомпании, по его словам, возможно рейс выполняла иностранная авиакомпания. Он рассказал, что самолет сгорел дотла, поэтому его трудно идентифицировать.

По его информации, местные жители вытащили пилота, из разрушенного лайнера, и по их отзывам, он кажется похожим на иностранного гражданина.

Провинция Газни является одной из небезопасных районов Афганистана, контролируемый талибами.

Ранее сообщалось, что в Афганистане потерпел крушение самолет государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines, выполнявший рейс из Кабула в Герат, на борту которого находились 83 человека.

По другим данным, на борту было 110 человек, а рейс он выполнял из Герата в Дели.

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