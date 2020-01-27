Построили за 16 часов. В Ухани возвели первое крыло больницы для борьбы с коронавирусом
2020-01-27 17:51:00
Полностью больница будет построена и сдана в эксплуатацию 2 февраля
В понедельник, 27 января, в Ухани было завершено строительство одного крыла специальной больницы для лечения коронавируса. Об этом сообщает People's Daily.
Так, первое крыло специализированной больницы для борьбы с коронавирусом было построено всего за 16 часов. Ожидается, что полностью построенная больница будет передана в распоряжение военным 2 февраля и введена в эксплуатацию.
На данный момент от коронавируса умер 81 человек, а на территории Китая число заразившихся превысило 2700 человек. Также в южной провинции Хайнань сообщили о первой смерти от вируса. Около 95% погибших и более 50% инфицированных приходятся на провинцию Хубэй, чьей столицей является Ухань.
Ухань сегодня посетил премьер-министр Китая Ли Кэцян. Он встретился с медперсоналом, посетил один из супермаркетов и стройку новой больницы в городе.
Техника на стройке больницы в Ухани. Фото: Синьхуа
В свою очередь, мэр Ухани Чжоу Сяньван признал, что власти слишком медленно сообщали информацию о вирусе. В своем выступлении по государственному телевидению, мэр Ухани заявил: "У нас не было достаточно времени, и мы не использовали много полезной инфорации".
Из-за вспышки коронавируса в Китае были продлены новогодние выходные до 2 февраля, а в Шанхае до 9 февраля.
Кроме этого, муниципалитет города Чунцин, который является крупнейшим в Китае, запретил междугородние автобусные перевозки. В городе проживает почти 30 млн человек. Также жителям провинции Хубэй была запрещен въезд в Гонконг.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
- 26 января в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ.
- По состоянию на 26 января в Украине не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. По словам главы Минздрава, все выявленные случаи, о которых сообщалось в СМИ, были обычным гриппом.
- Также известно, что вирусологи Ухани изучали смертельный для свиней коронавирус, переносимый летучими мышами, еще в 2018. Ученые надеялись, что летучие мыши научат людей, как сопротивляться вирусам.