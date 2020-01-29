Американский военно-транспортный самолет потерпел крушение в Ираке, – СМИ

Предположительно, на борту находились четыре человека

В иракской провинции Анбар потерпел крушение военно-транспортный самолет C-27J. Как сообщает агентство El Nashra, воздушное судно принадлежало американским военным.

На борту лайнера, предположительно, находились четыре человека, все они погибли.

Агентство Мehrnews сообщает, что никто из американских и иракских официальных лиц пока не прокомментировал инцидент.

Напомним, 27 января в Афганистане потерпел крушение самолет ВВС США E-11A. Ответственность за его крушение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Военные представители США через некоторое время подтвердили факт падения своего самолета и гибель двух военнослужащих, находившихся на борту. Тем не менее, они заявили, что нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате ракетной атаки.

Как ранее сообщал Фокус: