В Германии медсестру обвиняют в отравлении недоношенных детей морфином
2020-01-30 09:38:51
У медсестры нашли шприц с грудным молоком и морфином
Правоохранители Германии расследуют работу медсестры после того, как якобы в ее шкафчике нашли шприц с морфиновым грудным молоком. Ее обвиняют в применении препарата пяти недоношенным детям в больнице в Ульме.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Следователи рассказали, что женщина дежурила в медицинском центре Ульмского университета, когда рано утром 20 декабря пять новорожденных внезапно начали испытывать опасные для жизни проблемы с дыханием.
К счастью, дети получили оперативную медицинскую помощь.
Больница обратилась в полицию после того, как анализы показали, что дети принимали сильный болеутоляющий морфин. По словам полиции, по крайней мере двое новорожденных не получали наркотик в рамках неотложной медицинской помощи.
Затем правоохранители провели обыск в шкафчиках персонала больницы, которые дежурили во время инцидента. В ходе своих расследований они, как утверждается, обнаружили среди имущества медсестры шприц с грудным молоком. По данным полиции, судебно-медицинская экспертиза показала, что шприц был заправлен морфином.
Официальные обвинения еще не предъявлены, но дело расследуется по пяти пунктам обвинения в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений.
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