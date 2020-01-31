В столице Австралии объявили чрезвычайное положение из-за сильных пожаров

2020-01-31 11:02:06

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Из-за значительных пожаров в Австралии высокая температура воздуха, которая достигает +45

Власти столицы Австралии – Канберры в связи с подобравшимися к городу пожарами объявили первое за почти два десятилетия чрезвычайное положение.

Об этом сообщает AFP.

Главный министр столичной территории Австралии Эндрю Барр заявил, что эта мера "эффективна сейчас и будет действовать до тех пор, пока Канберра находится в опасности".

Из-за значительных пожаров в Австралии высокая температура воздуха. Температура достигла +40 в четверг в штате Южная Австралия.

Ожидается, что тепловая волна обрушится на Мельбурн и Канберру позже в пятницу, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45.

Министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эти меры "эффективные сейчас и будут действовать до тех пор, пока Канберра будет находиться в опасности".

Как ранее сообщал Фокус:

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