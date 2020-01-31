Импичмент Трампа: Голосование в Сенате могут перенести на следующую неделю

Республиканцы хотят закончить судебное разбирательство как можно быстрее

Сенатор от Республиканской партии Джон Корнин заявил, что голосование в Сенате по статьям об импичменте президента Дональда Трампа может быть перенесено на следующую неделю.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, все будет зависеть от того, достигнут ли демократы соглашения о голосовании по статьям сегодня вечером.

"Я предполагаю, что заседание будет перенесено на первую половину следующей недели", – сказал сенатор.

От себя он добавил, что было бы хорошо закончить судебное разбирательство в Сенате как можно быстрее.

"Я думаю, что по разным причинам, это хорошая идея, чтобы завершить эту работу в ближайшем будущем", – заявил Корнин.

Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа вступила в завершающую стадию.

В ближайшее время должно состоятся голосование по вопросу вызова новых свидетелей в Сенат. За приглашение свидетелей выступают демократы, республиканцы, напротив, хотят быстрее завершить процесс разбирательств, и поэтому не поддерживают приглашение свидетелей.

Поскольку для одобрения этой инициативы нужны как минимум 51 из 100 голосов, и учитывая, что у республиканцев в Сенате большинство, вероятно, что предложение о приглашении свидетелей будет отклонено.

В этом случае финальное голосование по вопросу отстранения Трампа от власти может состояться ранним утром в субботу.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

16 января Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.