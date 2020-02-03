Больница рассчитана на тысячу мест

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом.

В китайском городе Ухань за 10 дней построили первую больницу для пациентов, заразившихся смертельно опасным коронавирусом. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" в Twitter.

Отмечается, что больница построена по той же модели, что и госпиталь "Сяотаншань" в Пекине, возведенный в 2003 году для борьбы с атипичной пневмонией.

Назначение в больницу получили уже около 1,4 тыс. военных медиков, которые начали лечить пациентов с понедельника. Больница рассчитана на тысячу мест.

Вторую больницу, рассчитанную на 1600 мест, планируется достроить и открыть в ближайшие время.

Как ранее сообщал Фокус:

Медицинское учреждение начали строить 23 января. Площадь больницы составляет 25 тысяч кв. м.

27 января в Ухани было завершено строительство одного крыла специальной больницы для лечения коронавируса. Так, первое крыло специализированной больницы для борьбы с коронавирусом было построено всего за 16 часов.

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.