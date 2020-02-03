Коронавирус в Китае: умер 361 человек, выздоровели более 480

Пока вирус подтвердили в 24 странах

По состоянию на утро 3 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умер 361 человек. За сутки число жертв выросло на 57. Также первая смерть от коронавируса была зарегистрирована за пределами Китая – на Филиппинах. Об этом сообщает государственный телеканал КНР CGTN.

Число заболевших в КНР достигло 17 238 человек. Также сообщается, что выздоровели уже более 480 жителей Китая.

Согасно отчету ВОЗ за 2 февраля вне Китая зафиксировано 146 подтвержденных диагнозов (14 новых) в 23 странах.

Как ранее сообщал Фокус: