Франция, Польша и Германия ответственны за будущее Европы, – Макрон
2020-02-04 10:39:18
После Brexit
Франция, Польша и Германия ответственны за будущее Европы, особенно после выхода Великобритании из Евросоюза.
Об этом после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает Еuronews.
В частности, Макрон призвал провести встречу стран Веймарского треугольника (неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, – ред.) на высшем уровне в ближайшие месяцы.
По мнению Макрона, более тесные связи с Польшей необходимы при формировании структуры ЕС после Brexit и для решения вопросов европейской безопасности и отношений с Россией. По его словам, позиция Франции является не пророссийской, а проевропейской.
Дуда в свою очередь заявил, что Евросоюзу необходима новая "архитектура".
"Роли в ЕС должны быть перераспределены", - считает польский президент.
Как уточняет Wiadomosci, Макрон заявил, что Европа "должна быть требовательной в политическом диалоге с Россией", и в этом вопросе "он не наивен". Это, по его мнению, необходимо для достижения, в частности, прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.
Дуда в свою очередь отметил, что 27 стран – членов ЕС обязаны стать более эффективными и привлекательными, чтобы никто больше не захотел покинуть союз.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.
- 31 января британская делегация накануне Brexit покинула Европарламент, освободив места для новых делегатов из стран Европейского Союза и других стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС. 73 депутата покинули здание Европарламента с волынкой, чемоданами и зонтами.
- Великобритания официально вышла из состава Европейского союза. Brexit наступил в 23:00 по лондонскому времени 31 января.
- Экс-председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский союз положительно настроен относительно вступления независимой Шотландии в ЕС.