"Благотворительное сафари". В США на аукционе продается "охота мечты" с Трампом-младшим

Дональд Трамп-младший со своим отпрыском будут охотиться на чернохвостых оленей

В США на аукционе продается возможность пойти на трофейную охоту с сыном президента Дональдом Трампом-младшим. Об этом сообщает The Guardian.

Аукцион проходит в рамках ежегодной конвенции по трофейной охоте в Рено, штат Невада. Так, четырехдневное мероприятие, организованное обществом Safari Club International (SCI) и рекламируемое как "рай для охотников", завершится в субботу, 8 февраля. В этот день будет проведен аукцион, на котором продадут поездку на Аляску для отстрела чернохвостых оленей с Трампом-младшим, его сыном и гидом. На данный момент стоимость экспедиции составляет 10 тыс. долларов.

Также вместе с этим, на аукционе будут и другие лоты, например, 14-дневный тур в Намибию с возможностью застрелить слона, комплексный пакет охоты в Зимбабве на бизонов, жирафов и антилоп гну. Будет разыгрываться и 10-дневная экспедиция в Южную Африку для охоты на крокодилов. По предварительным данным, выручка от аукциона может превысить 5 млн долларов, которые направят на "популяризацию охоты и сохранение дикой природы".

Ожидается, что тысячи охотников со всего мира примут участие в конвенции, которая начнется в среду, 5 февраля. В день открытия Трамп-младший выступит с основным докладом.

Дональд Трамп-младший во время охоты в Зимбабве. Фото: Hunting Legends.

"В этом году мы представляем Дональда Трампа-младшего, человека, который не нуждается в представлении, и чья страсть к природе делает его послом номер один нашего образа жизни. Дональд-младший делится этим наследием со своим сыном и может передать эти уроки молодым охотникам. Дональд-младший и его сын будут охотиться в этом году с Киганом (гид, – ред.) на Аляске", – говорится в описании мероприятия.

Информация появилась на фоне недавних сообщений о том, что Трамп-младший в Монголии убил редкий вид горного барана, который находится под угрозой исчезновения.

"Это ежегодное мероприятие является крупнейшим в мире собранием людей, который восславляют бессмысленное убийство, покупку и продажу мертвых животных ради хвастовства", – заявила президент и главный исполнительный директор Общество защиты животных Соединенных Штатов Китти Блок.

С начала президентства Дональда Трампа были ослаблены правила ввоза в страну охотничьих трофеев, включая экзотических животных, таких как слоны и львы.

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