Трамп триумфально выступил с посланием Конгрессу США

После такого выступления импичмент стал практически невероятным

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием Конгрессу "О положении страны". Его выступление транслировалось на телеканале Fox News.

Трамп назвал положение США сильным как никогда прежде". "Враги Америки находятся в бегах, состояние Америки на подъеме, и будущее Америки сияет ярко. Мы движемся вперед в темпе, который был невообразим совсем недавно, и мы никогда не вернемся", – заверил он.

Президент отметил большие военные расходы и "беспрецедентные" меры по прекращению нелегальной иммиграции. Он намерен прекратить участие американских солдат в войнах на Ближнем Востоке.

Похвалил новые торговые соглашения, которые он заключил, в том числе первую часть торговой сделки с Китаем и соглашение с Мексикой и Канадой. Он назвал отношения США и КНР "вероятно, самыми лучшими за всю историю их существования".

Трамп заявил, что поддерживает надежды жителей Кубы, Никарагуа и Венесуэлы на восстановление демократии. Пообещал "сокрушить власть тирании" президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Призвал власти Ирана отказаться от попыток получить ядерное оружие. Тегеран должен прекратить распространять террор, смерть и разрушения. Взамен Вашингтон готов помочь наладить экономику Ирана.

Президент призвал Конгресс профинансировать американскую космическую программу, чтобы высадить первую женщину на Луне и установить американский флаг на Марсе.

Напомним, сегодня, 5 февраля, состоится итоговое голосование в Сенате в рамках процедуры импичмента Трампа.

Украинский журналист Соня Кошкина слушала речь Трампа, находясь в Вашингтоне. Свои впечатления она изложила в Telegram. "Эта речь – нечто совершенно невообразимое. Драматургия. Спектр тем. Суть. Через каждые три минуты народ поднимается с мест и аплодирует.

Все герои его спича – в зале; все – типичный срез американского общества, живой пример успешности политики Трампа. Благодарят за внимание, плачут, обнимают детей.

Ясно, никакого импичмента завтра не будет.

Более того, угрозу он превратил в возможность. Триумф".

На видео спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси рвет речь Трамипа после завершения его выступления (ВВС News)

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