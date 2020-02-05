Трамп триумфально выступил с посланием Конгрессу США
2020-02-05 08:44:30
После такого выступления импичмент стал практически невероятным
Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием Конгрессу "О положении страны". Его выступление транслировалось на телеканале Fox News.
Трамп назвал положение США сильным как никогда прежде". "Враги Америки находятся в бегах, состояние Америки на подъеме, и будущее Америки сияет ярко. Мы движемся вперед в темпе, который был невообразим совсем недавно, и мы никогда не вернемся", – заверил он.
Президент отметил большие военные расходы и "беспрецедентные" меры по прекращению нелегальной иммиграции. Он намерен прекратить участие американских солдат в войнах на Ближнем Востоке.
Похвалил новые торговые соглашения, которые он заключил, в том числе первую часть торговой сделки с Китаем и соглашение с Мексикой и Канадой. Он назвал отношения США и КНР "вероятно, самыми лучшими за всю историю их существования".
Трамп заявил, что поддерживает надежды жителей Кубы, Никарагуа и Венесуэлы на восстановление демократии. Пообещал "сокрушить власть тирании" президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Призвал власти Ирана отказаться от попыток получить ядерное оружие. Тегеран должен прекратить распространять террор, смерть и разрушения. Взамен Вашингтон готов помочь наладить экономику Ирана.
Президент призвал Конгресс профинансировать американскую космическую программу, чтобы высадить первую женщину на Луне и установить американский флаг на Марсе.
Напомним, сегодня, 5 февраля, состоится итоговое голосование в Сенате в рамках процедуры импичмента Трампа.
Украинский журналист Соня Кошкина слушала речь Трампа, находясь в Вашингтоне. Свои впечатления она изложила в Telegram. "Эта речь – нечто совершенно невообразимое. Драматургия. Спектр тем. Суть. Через каждые три минуты народ поднимается с мест и аплодирует.
Все герои его спича – в зале; все – типичный срез американского общества, живой пример успешности политики Трампа. Благодарят за внимание, плачут, обнимают детей.
Ясно, никакого импичмента завтра не будет.
Более того, угрозу он превратил в возможность. Триумф".
На видео спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси рвет речь Трамипа после завершения его выступления (ВВС News)
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель озвучил позицию ЕС относительно плана Трампа для Ближнего Востока. В ЕС считают, что "сделка века" президента США не соответствует "согласованным на международном уровне параметрам".
- В США Сенат проголосовал против привлечения новых доказательств в деле об импичменте, после чего в администрации Дональда Трампа признали наличие 24 электронных писем с мнением президента об удержании военной помощи Украине.