Ford отчиталась о $1,7 млрд убытков и предупредила о новых потерях

Акции компании обвалились после публикации неудачной отчетности

Ценные бумаги автопроизводителя Ford Motor начали стремительное падение и на внебиржевых торгах обвалились почти на 11,5%. Столь негативно инвесторы отреагировали на финансовый отчет компании за 2019 год

Ford завершила последний квартал 2019 года с чистым убытком в $1,7 млрд, что оставило компанию почти без прибыли по итогам года. Она заработал за год всего $47 млн против $3,68 млрд в 2018 году. "С финансовой точки зрения показатели компании в 2019 году оказались далеко не такими, как мы ожидали изначально", – признался глава компании Джим Хэккетт.

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В качестве причин таких результатов в компании называют затраты на реструктуризацию, корректировки по пенсионным выплатам, растущие расходы по гарантийным ремонтам, а также падение продаж. Выручка Ford по итогам года упала на 3% – до $155,9 млрд.

Компания заявила, что падение финансовых показателей продолжится и в текущем году. По итогам 2020 года она ожидает получения операционной прибыли (EBIT) в диапазоне от $5,6 до $6,6 млрд (в прошлом году этот показатель составил $6,38 млрд), а прибыль на акцию составит $0,94–1,20, что, по данным S&P Global Market Intelligence, хуже ожиданий аналитиков в $1,30.

Как ранее сообщал Фокус: