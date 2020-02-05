При посадке в Стамбуле развалился на части пассажирский лайнер (обновлено)

2020-02-05 18:48:00

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После аварии госпитализированы 52 человека, никто не погиб

Самолет авиакомпании Pegasus, который выполнял внутренний рейс по маршруту Измир-Стамбул, при посадке в международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

Об этом сообщает Анадолу.

Возгорание удалось потушить, однако воздушное судно получило сильные повреждения. Лайнер буквально развалился на части, была разрушена вся передняя часть самолета.

Разрушенный самолет в аэропорту Стамбула

По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, после аварии госпитализированы 52 человека. Всего на борту воздушного судана находился 171 пассажир и 6 членов экипажа

"Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб",  – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран.

Разрушенный самолет в аэропорту Стамбула

Из-за  инцидента, все  самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту имени Сабиха Гекчен, перенаправили в аэропорт "Стамбул".

6.02.2020 09.25 Обновлено

В аварии самолет Boeing 737-800, принадлежащего авиакомпании Pegasus Airlines, который выполнял рейс Измир-Стамбул, погибли три человека, еще 179 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Как ранее сообщал Фокус:

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