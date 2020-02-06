Американский лидер не скрывал своей радости по поводу внесенного сенаторами вердикта

Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Белом доме по поводу решения Сената США оправдать его по обоим обвинениям в деле импичмента. Об этом сообщает АР.

Американский лидер не скрывал своей радости по поводу внесенного сенаторами вердикта и накинулся с критикой на своих оппонентов. Во время своей речи он держал в руках свежий номер Washington Post с заголовком "Оправдание Трампа".

Глава Белого дома назвал процедуру импичмента "позором" и пожаловался, что это была "очень несправедливая ситуация".

"Это было зло, это было бесчестие. Это никогда не должно случиться с другим президентом, никогда", – заявил он.

"Нас несправедливо прогнали сквозь ад. Мы не сделали ничего плохого", – добавил американский лидер.

Трамп также назвал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси "ужасным человеком" и усомнился в ее утверждениях, что она молится за него.

Агентство отмечает, что вся Восточная комната Белого дома была забита сторонниками Трампа. Там присутствовали сенаторы-республиканцы, которые проголосовали за его оправдание, несколько членов Кабинета, включая генерального прокурора Уильяма Барра и министра финансов Стива Мнучина, а также верные союзники президента из Палаты представителей, включая Джима Джордана, Девина Нунеса и лидера меньшинства Кевина Маккарти.

Как ранее сообщал Фокус:

5 февраля Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа в деле по импичменту.

Президент США Дональд Трамп после оправдания по импичменту выложил ролик, на котором он – вечный президент.