Импичмент Трампа обошелся телекомпании Fox в 5% рекламных доходов
2020-02-06 20:53:13
Несмотря на это, квартальная прибыль компании выросла на 5%
Fox Corporation представила отчет за второй квартал 2020 финансового года и сообщила, что ее доход от рекламы в кабельных сетях снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной стала "необходимость передавать срочные новости, связанные с импичментом, которые забирали рекламное время".
Но эти потери оказались, видимо, не столько уж значительными. Как следует из отчетности, прибыль корпорации во втором квартале выросла на 5% до $3,78 млрд, а чистая прибыль составила $314 млн.
Как ранее сообщал Фокус
- 5 февраля в Вашингтоне завершился процесс по делу об импичменте Дональда Трампа. Его оправдали по обоим пунктам обвинения — в злоупотреблении властью (52 голоса против 48) и воспрепятствовании деятельности Конгресса (53 голоса против 47). Республиканцы, которые составляют большинство в Сенате, проголосовали против обвинений господину Трампу. Единственное исключение – республиканец Митт Ромни. Он поддержал первое обвинение.
- 24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси официально запустила процедуру импичмента Трампу. Основанием для такого решения стала жалоба анонимного осведомителя ЦРУ, в которой говорилось, что Трамп пытался надавить на Зеленского в ходе телефонного разговора 25 июля.
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