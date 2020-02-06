Импичмент Трампа обошелся телекомпании Fox в 5% рекламных доходов

Несмотря на это, квартальная прибыль компании выросла на 5%

Fox Corporation представила отчет за второй квартал 2020 финансового года и сообщила, что ее доход от рекламы в кабельных сетях снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной стала "необходимость передавать срочные новости, связанные с импичментом, которые забирали рекламное время".

Но эти потери оказались, видимо, не столько уж значительными. Как следует из отчетности, прибыль корпорации во втором квартале выросла на 5% до $3,78 млрд, а чистая прибыль составила $314 млн.

Как ранее сообщал Фокус