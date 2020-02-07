Коронавирус: производитель смартфонов Apple iPhone начал выпуск медицинских масок

Взрывной рост спроса на маски привел к их дефициту и в Украине

Крупнейший в мире производитель электроники – тайваньский Foxconn, часть заводов которого расположена в Китае, начал выпуск медицинских масок. Об этом сообщила ВВС.

Компания также настаивает на том, чтобы ей было разрешено открыть свои традиционные производственные линии, которые были закрыты властями Китая из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса привела к росту спроса на маски и стала причиной нехватки поставок по всему миру. Foxconn рассчитывает производить два миллиона масок в день к концу февраля. "В этой войне против эпидемии важна каждая секунда", – говорится в сообщении компании в социальной сети WeChat.

Foxconn уже начала тестовое производство масок на своем флагманском заводе в Шэньчжэне на юге Китая. Пока они используются ею для обеспечения своего персонала.

Компания Foxconn производит комплектующие и готовые изделия электроники как под собственными торговыми марками, так и под чужими. В частности, она является главным производственным партнером Apple. На ее предприятиях производится основная часть iPhone, iPad, MacBook и других устройств.

Американский автоконцерн General Motors также сообщил, что его китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling создало 14 производственных линий с целью производства 1,7 миллиона масок в день.

Украинский Минздрав признал наличие дефицита масок в аптечных сетях, сообщил "Интерфакс-Украина". Как сообщил коммерческий директор аптечной сети "Аптека доброго дня" Андрей Паниматченко, в последнее время спрос на медицинские маски вырос в 15 раз, поэтому аптечные сети и поставщики не в состоянии обеспечить такой спрос в полной мере. "Ни один поставщик не может обеспечить такой спрос. Большинство масок поставляются и из Китая, а на это необходимо много времени", – сказал он.

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